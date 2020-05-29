Привлеченных к административной ответственности в Магнитогорске направят на обязательные работы

Одно из мест — больница, в которой лечат коронавирус.

Послушать 00:00

В Магнитогорске люди, привлечённые к административной ответственности будут направляться на обязательные работы в горбольницу № 1, в которой борются с коронавирусом. Такое постановление было подписано главой города Сергеем Бердниковым. Помимо медучреждения в перечень для отработки входят ещё 29 учреждений. В их числе МП трест «Водоканал», все управляющие компании города, МБУ «ДСУ г. Магнитогорска», МП «Маггортранс» и другие организации.



«В перечне организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ — 29 учреждений. В их числе МП трест „Водоканал“, все управляющие компании города, МБУ „ДСУ г. Магнитогорска“, МП „Маггортранс“ и другие. Теперь, согласно документу, нарушители по решению суда будут отбывать свое административное наказание в виде обязательных работ также в ГАУЗ „Городская больница № 1 им. Г. И. Дробывшева“»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Отметим, что практику работы в госпиталях, лечат больных с коронавирусом, Магнитогорск перенял у столичного региона. Так, в Подмосковье люди убирают территорию медицинских учреждений, разгружают медикаменты, лекарства, продукты, а также выполняют другие обязанности.

Напомним, что по данным оперативного штаба Челябинской области за прошедшие сутки в регионе был поставлен рекорд по числу заражённых коронавирусом — 150 человек. За этот период 74 южноуральца излечились от COVID-19, 2 человека погибло.