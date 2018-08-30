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/ Директора магнитогорского цирка будут судить за взяточничество и присвоение денег

Директора магнитогорского цирка будут судить за взяточничество и присвоение денег

Расследование уголовного дела завершено.
сегодня в 15:41
  |  Общество

Дело о взяточничестве, возбужденное против руководителя Магнитогорского цирка, передали в суд. Директора Олега Хотима задержали в январе, поймав во время получения 150 тысяч рублей от организации, которая хотела работать с ФКП «Росгосцирк». Однако в ходе расследования дела вскрылись и другие денежные махинации Хотима. Например, он присвоил себе деньги компании — 300 тысяч рублей. Получил еще несколько взяток в 30 и 177 тысяч.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СК судом для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на жилой дом и земельный участок, принадлежащие обвиняемому. Олега Хотима обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Присвоение чужого имущества», «Получение взятки». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, что задержание директора цирка Олега Хотима сразу прокомментировали следователи. Они сказали, что мужчину подозревают в получении взятки. Предположительно, она была связана с договором на перевозку животных.

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