За попытку сбыта препарата для похудения осудили челябинку

Средство содержало запрещённое вещество.

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В Челябинске местной жительнице вынесли приговор за желание переправить препараты для похудения за границу. Задержали женщину прямо в аэропорту. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В январе 2019 года 45-летняя челябинка, проходя через контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург-аэропорт» международного аэропорта «Кольцово», была задержана сотрудниками Пограничного управления регионального УФСБ России за попытку незаконно переправить через границу в Азербайджан партию препаратов для похудения, содержащих в составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Запрещённого вещества у женщины оказалось немало — почти 200 граммов.

А затем выяснилось, что такие же препараты она продавала и в родном Челябинске. Всего полицейскими и следователями выявлено три эпизода продажи запрещённого препарата челябинцам.

«Центральным районным судом города Челябинска женщина была осуждена за совершение преступлений, предусмотренных статьями 226.1 УК РФ „контрабанда сильнодействующих веществ“ и статьей 234 УК РФ „незаконный оборот сильнодействующих веществ“»,— сообщили в ведомстве.

Челябинке назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.