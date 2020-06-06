Лекарство для лечения тяжёлой формы коронавируса зарегистрировано в России

Регистрационное удостоверение выдал Минздрав РФ.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало регистрационное удостоверение ещё одному препарату для лечения коронавирусной инфекции. Как сообщают в пресс-службе ведомства, препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания.

Так, препарат «Левилимаб» с торговым названием «Илсира» зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Правительства № 441.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом»,— сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также там отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма очень важно при лечении коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее регистрационное удостоверение было выдано Минздравом препарату для лечения коронавируса «Авифавир». Продаваться в аптеках лекарство не будет, его будут поставлять по контракту в российские больницы уже с 11 июня 2020 года.