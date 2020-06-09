Анаболики под видом компьютерных запчастей пытались провезти в Челябинскую область

Крупную партию препаратов выявили сотрудники пограничного УФСБ России.

Послушать 00:00

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России проводили рядовую проверку грузовика, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Бугристое» (Троицкий район).

На первый взгляд, казалось бы, ничего необычного грузовик не провозил — запчасти для компьютерной техники, это же было и в сопроводительных документах. Только при проверке груза были обнаружены многочисленные анаболические препараты. Некоторые из них могут содержать сильнодействующие вещества, которые запрещены к обращению на территории России.

«По результатам проверки обнаружено 307 капсул с жидкостью по 10 миллилитров каждая, 19 190 препаратов в виде таблеток, 581 ампула объемом 1 миллилитр каждая. Всего 63 наименования продукции иностранного производства», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Теперь же запрещенный товар передали сотрудникам межмуниципального отдела «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области. Для принятия процессуального решения будет проведена экспертиза.