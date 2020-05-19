Партию таблеток для похудения не пустили в Челябинск пограничники

В БАДах может содержаться сибутрамин.

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Партию биологически активных добавок для похудения изъяли пограничники в пункте пропуска «Бугристое». В грузовике, который направлялся из Костаная в Челябинск, нашли 4 800 капсул с возможным содержанием в составе вещества «сибутрамин». Его свободная реализация на территории России запрещена. Груз передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

«За аналогичное преступление в начале апреля Центральный районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года (условно)», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«Сибутрамин» — лекарственное средство, которое применяют при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. С 2008 года продажа таких препаратов разрешена только в аптеках по рецепту особой фрмы. В других случаях — наказывается уголовной ответственностью по ст. 226 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядовитых материалов, огнестрельного оружия или его составных частей, взрывчатых устройств, боеприпасов).