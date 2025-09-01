Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новый лицей «Созвездие»

Он поблагодарил учителей за важный и нелегкий труд и поздравил учеников с Днем знаний

В Челябинске открылась новая школа — лицей «Созвездие». В первой линейке принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





«От всей души хочу поздравить вас с двойным праздником — Днем знаний и открытием инновационной школы. Этот лицей — одно из лучших образовательных учреждений нашего региона. Желаю всем школьникам получать здесь современные знания, становиться лидерами и быть патриотами нашей великой страны», — так глава региона приветствовал первоклассников и одиннадцатиклассников.

Алексей Текслер поздравил и поблагодарил учителей за их усердный труд.

В лицее «Созвездие» будет работать прокурорский кадетский класс. Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер также поздравил учеников.





«Для кого-то из вас сегодня школа открыла двери в первый раз. Для кого-то из вас этот год станет решающим выбором профессии. Но я уверен, что каждому из вас он принесет много положительных эмоций, много новых побед, друзей и улыбок», — сказал прокурор.