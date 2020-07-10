Прокуратура проверила одну из аптек, расположенную в Центральном районе Челябинска. Выяснилось, что на прилавках нельзя было найти препараты, предусмотренные Перечнем минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
«Именно бисакодил в таблетках, глазные капли пилокарпин, висмута трикалия дицитрат (таблетки). На основании постановления прокурора юридическое лицо привлечено Арбитражным судом Челябинской области к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, предприниматель заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Добавим, что постановление суда еще не вступило в силу.