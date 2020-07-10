Администрация Челябинска приняла решение избавиться от жёлтых информационных щитов, которые ставились в разных точках города. Как правило, на них размещалась информация о числе ДТП на перекрёстке и другие предупреждения. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров.
По словам Александра Егорова, данные таблички утратили свою актуальность, поскольку сейчас в городе установлены камеры фиксации, а ГИБДД удалось сократить очаги аварийности. Также целесообразность щитов исчезла из-за изменений в правилах дорожного движения.
«Когда автомобилисты привыкли к эвакуации, а изменения нормативов и ПДД простимулировали установку табличек „эвакуация“ под знаками 3.27 „Стоянка и остановка запрещена“, исчезла целесообразность в данных щитах. За неделю благодаря помощи горожан провели инвентаризацию имеющихся в городе щитов»,— сообщил Александр Егоров.
Сейчас администрация начинает постепенный демонтаж табличек с улиц Челябинска. По мнению Александра Егорова, их исчезновение повлияет на качество городской среды. На первом этапе будет убрано около 150 щитов.