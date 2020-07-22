Новые штрафы и тарифы ОСАГО ждут россиян в августе

С 1 августа водителя смогут оштрафовать за отсутсвие диагностической карты о техосмотре.

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Два нововведения ждут российских водителей в августе этого года. Они касаются штрафа за отсутствие диагностической карты техосмотра и расширения коридора ОСАГО.



Так, с 1 августа этого года в России появится новый штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Его размер составит 2 000 рублей и коснётся всех автомобилистов, у которых не пройден ТО. При этом возить с собой диагностическую карту не обязательно, а определять нарушителя будут по базе.

«Порядок прохождения техосмотра указан в Федеральном законе № 170. Для легковых авто, грузовиков (до 3,5 тонны) и мотоциклов 3–7 лет периодичность ТО — раз в два года. Легковые автомобили старше семи лет, мотоциклы, грузовики до 3,5 тонны подлежат техосмотру ежегодно. Этот же интервал распространяется на грузовики весом выше 3,5 тонны, авто спецслужб и автошкол»,— пишет life.ru.

Второе изменение вступит в силу в конце лета — с 24 августа изменится минимальная и максимальная стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц. По указанию центробакнка, базовая ставка полиса снизится с 2 746 до 2 471 рублей. Максимальная при этом вырастет с 4 942 до 5 436 рублей. Отмечается, что для легковых автомобилей юрлиц коридор тарифа расширится на 20%, для машин такси — на 30%. Это означает, что минимальная и максимальная стоимость ОСАГО будут различаться более чем в два раза.