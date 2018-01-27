/ За одну «ночь» в Челябинской области раскрыли более 100 преступлений

Полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия.

В шести городах Челябинской области cотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Правоохранителям удалось изъять 60 единиц оружия, 246 граммов наркотиков и более 3,5 тысяч литров алкоголя. Всего выявлено 2932 административных нарушения, 1287 из них — в области дорожного движения. 65 водителей попались пьяными за рулем, еще у 26 и вовсе не было прав.

В операции задействовано более 2000 сотрудников органов внутренних дел, более 340 коллег из других силовых структур, а также представителей общественных советов, местных органов власти, казачества, лесничества, добровольных народных дружин, студенческих отрядов. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, мероприятия «Ночь» проводятся с целью выявления и пресечения преступлений. В ночь на 27 января проходили в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Миассе и Копейске.