/ Получившего 2-миллионную взятку полицейского ищут в Челябинской области

Передававший деньги директор коммерческого предприятия уже арестован.

Директора консалтинговой фирмы из Сосновского района арестовали за помощь в передаче взятки. Деньги предназначались сотруднику ГУ МВД по Челябинской области. Правоохранитель должен был посодействовать в закрытии уголовного дела, которое возбудили против сотрудников консалтинговой фирмы. Оплата такой помощи проходила в течение двух месяцев, до 27 декабря 2017 года. За это время полицейский получил от директора компании 2 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Оно возбуждено по статье «Посредничество в даче взятки». В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Сосновского района.

26 января по ходатайству органов предварительного расследования состоится судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. — проинформировал сайт «Первый областной» заместитель прокурора Сосновского района Андрей Ветриченко.



Директору консалтинговой фирмы грозит до 3 миллионов рублей штрафа.