/ Как отличить фальшивые купюры, рассказали челябинские полицейские

Только за последний год в Челябинске пытались сбыть 140 подделок.

Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей. Кроме того, в ГУ МВД России по Челябинской области предполагают, скоро в этот ряд встанут новые банкноты в двести и две тысячи рублей. Это связано с тем, что пока они встречаются нечасто.

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Игорь Федоров рекомендует гражданам при обнаружении денежных купюр с признаками подделки, ни в коем случае не избавляться от них путем сбыта, при осуществлении платежей, а незамедлительно обратиться в полицию по телефону службы «02» либо непосредственно в дежурные части. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции напоминают, что купюры достоинством две тысячи рублей должны быть размером 157×69 мм, преобладающий цвет банкноты — синий. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета с защитными волокнами двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. У банкноты два серийных номера, который состоит из двух букв и девяти цифр. Левый читается по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.

