За ночь с улиц Челябинска вывезли 2,7 тысячи тонн снега

В городе работало 162 единицы техники





В ночь с 8 на 9 января на улицах Челябинска работало 162 единицы техники: 31 комбинированная дорожная машина, 63 трактора, 26 погрузчиков, 39 самосвалов, три автогрейдера. В уборке было задействовано 63 рабочих, сообщает комитет дорожного хозяйства мэрии.

Проводилась механизированная очистка дорог от снега, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Опасные участки посыпали противогололедной смесью. За ночь из города вывезли 2,7 тысячи тонн снега. Днем на улицы Челябинска выйдут 200 единиц техники и 237 рабочих.