Следственный комитет по Челябинской области проверит факт получения ребенком ушибов на Таганае

11-летний мальчик катался на тюбинге и, врезавшись в дерево, потерял сознание

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области 11-летний ребенок, катаясь на тюбинге, врезался в дерево и потерял сознание. Родители мальчика сразу же вызвали спасателей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в районе Черной скалы неподалеку от Златоуста. По словам родителей мальчика, удар был настолько сильным, что ребенок сразу же потерял сознание. Опасаясь серьезных травм, его не стали трогать и сразу же позвали на помощь.

«Уже через две минуты оперативный дежурный Златоустовского отряда одновременно с выездом смены сообщил о происшествии в СМП, вызвав на место бригаду скорой помощи. Как сообщил начальник ПСП Марат Салимов, ребенку была оказана первая помощь, он пришел в сознание и мог отвечать на простые вопросы. Аккуратно переложив на носилки, пострадавшего эвакуировали с горы вниз к пешеходной тропе и передали сотрудникам СМП»,— сообщили в Поисково-спасательной службе.

Следственный комитет Челябинской области организовал проверку по факту получения ребенком ушибов.

«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок был доставлен спасателями в больницу. В лечебном учреждении мальчику оказана необходимая помощь, после чего он был передан родителям. Медики оценивают состояние здоровья ребенка как стабильное»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.