В Рождество в Челябинской области ограничат доступ в храмы

Верующим южноуральцам старше 65 лет рекомендуют остаться дома и смотреть праздничное богослужение онлайн

В Рождество доступ в храмы Челябинской области для прихожан будет ограничен. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе. Подробнее сообщили накануне в пресс-службе Челябинской епархии.

«Допуск в храмы будет ограничен. Любой храм имеет расчетную вместимость. Чтобы обеспечить безопасную дистанцию между молящимися, храмы должны заполняться не более чем на 25 процентов от расчетной вместимости. Например, если вместимость храма составляет 200 человек, на литургии может присутствовать максимум 50 прихожан. Такой порядок уже действует во всех храмах на всех богослужениях. Он будет неукоснительно соблюдаться и на предстоящих праздничных службах в честь Рождества Христова и Богоявления»,— рассказали в епархии.

Кроме того, общественный транспорт в рождественскую ночь работать не будет, поэтому, если южноуральцы все же решат отправиться в храм, то добираться до него и обратно домой придется либо пешком, либо на такси.

«Также Челябинская епархия рекомендует прежде всего людям старше 65 лет остаться в рождественскую ночь дома. Праздничное богослужение из Свято-Симеоновского кафедрального собора можно будет посмотреть на сайте „Первый областной“»,— добавили в епархии.

ИА «Первое областное» также рекомендует верующим южноуральцам остаться дома и посмотреть торжественное богослужение на нашем сайте.