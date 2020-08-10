За ночь энергетики восстановили электроснабжение в Сосновском районе

Оно прервалось из-за бушующей грозы.

Послушать 00:00

Вчера, 9 августа, в Челябинской области, а в особенности его столице, бушевала сильная гроза. Она стала причиной электроснабжения в домах — были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. В частности, пострадали порядка 28 населенных пунктов Сосновского района с населением около 6,5 тысяч человек.

За ночь энергетики вернули электричество в большинство домов. Но пока без света частично остаются 12 небольших населенных пунктов с населением 2 000 человек. Энергетики планируют вернуть свет в дома жителей в ближайшее время.

«Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. После ряда оперативных переключений большая часть потребителей была запитана по резервным схемам электроснабжения. В ликвидации последствий стихии задействовано 10 бригад в составе 30 человек, 11 единиц техники, направлено 5 дизель-генераторов», — сообщили в компании «Россети Урал».

Отмечается, что ситуация на данный момент находится под контролем. Но в связи с экстренным предупреждением МЧС об изменении погодных условий, в «Челябэнерго» введен режим повышенной готовности.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-25-01-220.