О надвигающихся грозах и ливнях предупредили в МЧС по Челябинской области

Непогода продолжает бушевать на территории региона.

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В Челябинской области продолжит бушевать стихия. МЧС России по Челябинской области предупреждают жителей региона о том, что сегодня, 10 августа, и завтра, 11 августа, в регионе ожидаются грозы, сильные ливни и град. Местами град может быть очень крупным, а ветер может достигать 20-25 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве рассказали, что в связи с данными погодными условиями может возникнуть вероятность чрезвычайных ситуаций. В особенности обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

К слову, после вчерашнего ливня и грозы, энергетики до сих пор восстанавливают электроснабжение в домах Сосновского района.

«Также возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В случае необходимости спасатели просят звонить по экстренному номеру 112.