«Сил никаких нет»: от постоянных отключений электричества страдают жители целого поселка в Саткинском районе

По словам местных жителей, электроэнергию у них забирают на протяжении всего лета.

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В Межевом жители посёлка страдают от постоянных отключении электричества. Причём от постоянные перебои наблюдаются на одной улице — Айской. По словам местных жителей, электроэнергию у них забирают с самого утра, а подключают обратно только к вечеру. Это продолжается на протяжении большей части текущего лета.



«Без предупреждения выключают свет на улице Айская в Межевом. Причем „вырубают“ в 9 утра и включают в половине пятого вечера, как раз к концу рабочего дня. Вчера, когда после отключения выезжали в Сатку, на повороте увидели их работников, остановились спросить, надолго ли отключили, на что нам эти дяди сказали — вообще не знаем ничего про отключение на Айской! Это творится почти все лето, было уже подобное в июне. Люди сюда приехали изолироваться и работать удаленно, а возможности из-за отсутствия электричества нет»,— рассказали сайту «Первый областной» жители посёлка Межевой.

По словам собеседника сайта на весь день отключали электричество 30 и 31 июня. Переживают межевчане не только за отсутствие возможности поработать дистанционно, но и за припасы. На такой жаре холодильники размораживаются, а продукты портятся.

«При отключениях до них не дозвониться. Указаны десятки телефонов, диспетчер постоянно ничего не знает и не может сказать, когда вернется свет! Никаких оповещений, никаких предупреждений! Понятно, когда что-то погодное происходит — гроза сильная или ураган — но ведь на ровном месте, при хорошей погоде отключают, и никого не предупреждают»,— продолжают жаловаться жители.

Данный участок находится в ведении Златоустовских электрических сетей — филиала «Россети Урал». При этом у представителей организации данные расходятся со словами местных жителей. По словам представителя «Россетей», с середины июня по 31 июля участке, к которому подключена улица Айская, было лишь 3 отключения.

«Потребители ул. Айская н. п. Межевой получают электроснабжение от трансформаторной подстанции ТП-6 воздушной линии электропередачи 10 кВ (далее по тексту — ВЛ) „Кукшик“. Всего в период с 13.06.2020 по 31.07.2020 на данном участке зафиксировано 3 отключения: 13.06.20 с 19:05 до 20:10. Аварийное отключение ВЛ 10 кВ „Кукшик“ — гроза. 14.07.20 с 14:04 до 15:44 — проведение восстановительных работ на ПС „Межевой“: устранение повреждения оборудования. 30.07.2020 с 05:21 до 08:52 — аварийное отключение ВЛ 10 кВ „Кукшик“ — осмотр линии выявил схлёст проводов. Причина устранена»,— заявили «Первому областному» в пресс-службе «Россети Урал».

Энергетики отметили, что о всех отключениях можно узнать через сайт организации. Также предупреждается местная ЕДДС. Несмотря на это, они принесли свои извинения жителям Межевого за доставленные неудобства. Также в «Россети Урал» попросили их через администрацию сообщить о более удобных способах оповещения об отключении электричества.