До конца дня восстановят подачу электричества на ЧМЗ

В Челябинске продолжают устранять последствия урагана.

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На ЧМЗ восстанавливают дорожные знаки и светофоры, поврежденные накануне ураганным ветром. Без электричества на данный момент остаются одиннадцать многоквартирных домов, а также 330 частных — в поселках Першино и Аэропорт 2.

В администрации города организована работа оперативного штаба, очередное заседание провели замглавы Александр Астахов и руководитель Металлургического района Сергей Кочетков. Участники обсудили основные проблемы, связанные с устранением последствий непогоды.

«На текущий момент продолжается уборка улично-дорожной сети, дворовых территорий, общественных пространств. В работу активно включились волонтеры и депутатский корпус. Сейчас главной проблемой остается отключение электроэнергии. Восстановить ее подачу планируется до конца дня», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что специалисты СМЭУ ГАИ ведут восстановительные работы на улице Черкасская, где повредило дорожные знаки. Поваленные деревья ограждают лентами и вывозят дорожники.