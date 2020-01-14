«За ней ухаживали мы»: сестра изъятой девушки-инвалида рассказала о жизни у тёти

Девочка не хочет возвращаться под опеку родственницы.

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В Челябинской области не утихает скандал, разразившийся после того, как у тёти-опекуна были изъяты три племянницы. Старшая из сёстер имеет несколько тяжелых врожденных заболеваний и была помещена в реабилитационный центр в Копейске. Младшие девочки уже год живут в приёмной семье.

Рассказать о том, как они жили в доме своего опекуна-тети Натальи Галеевой, решилась средняя сестра Лена.

«Нас забрали прямо из школы, оттуда мы поехали в Есаулку в интернат. Оттуда нас отправили в лагерь, где мы просили у подруг телефон, чтобы позвонить тете. Мы знали ее номер наизусть, она иногда брала телефон в нетрезвом состоянии, а иногда вообще трубку не брала», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Лена.

Лена вспоминает о том, что в доме, где проживала тётя, её сожитель, старшая и младшая сёстры, периодически появлялись нетрезвые люди.

«Приходили некоторые друзья. Выпивали, некоторые оставались ночевать», — вспоминает девочка.

Лена также сообщила, что за недееспособной Лизой ухаживали, в основном, она и её сестра. Кроме того, девочка считает, что в реабилитационном центре Лиза стала выглядеть лучше, чем дома.

Рассказала Лена и о жизни в нынешней приёмной семье. С родителями у сестёр сложились тёплые отношения. Девочка пошла учиться в кадетский класс и мечтает стать военной.

Напомним, трёх воспитанниц органы опеки изъяли у Натальи Галеевой осенью 2018 года. Причиной стал образ жизни женщины, который изменился за год. Наталья же считает, что детей у нее отобрали незаконно и пытается оспорить решение соцслужб. Рассказ Лены её тётя назвала ложью.