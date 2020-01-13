Руководителя центра, где содержали изъятую у опекуна девушку, могут уволить

Это вопрос сейчас рассматривают в Минсоцотношений.

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Руководитель реабилитационного центра в копейском Старокамышинске может лишиться работы. Об этом заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Вопросы к директору учреждения возникли после скандала с изъятием детей у тёти-опекуна из посёлка Полетаево.

Старшая из детей — недееспособная Лиза — с февраля находилась в реабилитационном центре. За это время вес девушки стал меньше на 700 граммов. Сейчас он составляет более 18 кг. После проверки в учреждении специалисты Минсоцотношений пришли к выводу, что у медицинского персонала не хватило компетенции, чтобы обеспечить Лизе нужный уход.

«У них в штате предусмотрены ставки для профессиональных врачей. Но психиатры, терапевты там работают по совместительству», — отметила Ирина Буторина.

По мнению министра, сотрудники центра должны были обратиться к специалистам за советом: как правильно кормить Лизу. Однако этого сделано не было. И ответственность, считает Ирина Буторина, лежит на руководителе.

«Взаимодействие с медицинскими организациями было выстроено не на должном уровне. Сейчас рассматриваем вопрос о расторжении договора с руководителем центра», — подытожила чиновница.

Теперь в министерстве проследят, чтобы реабилитационный центр наладил сотрудничество с профессиональными медиками. Кроме того, планируется сменить подход к назначению глав подобных социальных учреждений и впервые сформировать кадровый резерв для таких организаций в регионе.

Напомним, что Лиза попала в центр в феврале прошлого года, после того как её и двух её сестёр изъяли у тёти-опекуна. Женщина считает, что это было сделано неправомерно. Однако суд признал правоту органов опеки. Сейчас девушка находится в Челябинске, под присмотром паллиативной службы.