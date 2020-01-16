«Врачи используют любую возможность»: как ухаживают за больными в паллиативном отделении Челябинска

Слаженная команда и дорогостоящее оборудование помогают обеспечить больным комфортную жизнь.

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В челябинской городской клинической больнице № 5 работает отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению. Заведует отделением Кира Маляр. Уже много лет она занимается помощью тяжелобольным людям. В паллиативную медицину Кира Маляр пришла в 2013 году.

Сейчас в паллиативном отделении есть все необходимое для пациентов оборудование: дорогостоящие вертикализаторы, гидравлические подъемники, электроотсосы, откашливатели, аппараты ИВЛ и многое другое. Все эти приборы помогают команде Киры Маляр ухаживать за пациентами. За год через отделение проходит 620 пациентов.

«Наше отделение рассчитано на 46 коек, мы оказываем паллиативную медпомощь людям с тяжелыми соматическими прогрессирующими заболеваниями в стадии терминального развития. Оказываем помощь пациентам с последствиями тяжелых травм, у которых отсутствует реабилитационный потенциал. И пациентам с различными формами онкопатологии. В отделении работают три врача паллиативной медицинской помощи, дежурные врачи — мы оказываем помощь круглосуточно. На 46 пациентов — три поста медсестер, младших сестер, психолог, медсестра по массажу, медсестра перевязочная и медсестра процедурного кабинета», — рассказывает сайту «Первый областной» Кира Маляр.

По словам Киры Маляр, врачи используют любую возможность, чтобы найти в пациенте потенциал для реабилитации. Многие возвращаются в отделение, помощь тяжелобольным людям нужна постоянно.

«Мы лежим здесь второй раз, до этого 40 дней провели здесь осенью. Я опекун внука Саши, когда он был в тяжелом состоянии, не ел неделю, Кира Владимировна смогла нам помочь, отпаивала его, ставила капельницы», — делится воспоминаниями с сайтом «Первый областной» Елена Саксонова.

В будущем отделение должно расшириться до 60 мест. Этажом выше планируют организовать отделение респираторной помощи. В нем смогут находиться пациенты, которым требуется искусственная вентиляция легких.