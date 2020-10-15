Челябинские маршрутки и автобусы проверили сразу на ряд нарушений

Сотрудники разных ведомств контролировали исправность техники и выполнение санитарных норм.

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В Челябинске сотрудники нескольких ведомств провели масштабную проверку общественного транспорта. В межведомственном рейде приняли участие работники управления транспорта, полиции, технического надзора ГИБДД, отдела государственного автодорожного надзора и Роспотребнадзора.

Специалисты проверяли, имеют ли водители документы, необходимые для перевозки людей, исправна ли техника, а также соблюдают ли водители и пассажиры масочный режим. В ходе рейда было составлено 15 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Автомобили с техническими неисправностями перегнали на спецстоянку.

«По результатам проверок инспекторами Роспотребнадзора будут направлены перевозчикам требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ („Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта“). Сотрудниками ГИБДД и ТОГАДН составлены протоколы об административных правонарушениях как в отношении водителей, так и компаний-перевозчиков», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.

Перевозчикам направили требования об устранении нарушений. Если эта работа не будет проведена, договоры и контракты с ними могут расторгнуть.

Челябинцам напоминают, что на территории региона действует масочный режим. Надевать средства защиты органов дыхания необходимо во всех общественных местах, в том числе и в общественном транспорте.