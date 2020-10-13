В Магнитогорске ужесточат проверку масочного режима

Жителям города напоминают о необходимости надевать маску в общественных местах.

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На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим. В Магнитогорске будет усилен контроль над его соблюдением. Для этого на территории города будут проводить дополнительные проверки в местах скопления людей.

«С сегодняшнего дня в Магнитогорске увеличили количество рейдов и патрулирований общественных мест», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Магнитогорцам напоминают, что в общественном месте необходимо надевать маску, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем, что в Челябинской области постоянно растет число подтвержденных диагнозов «COVID-19». Накануне, 12 октября 2020 года, было выявлено 95 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории региона было зафиксировано 17 875 случаев заболевания COVID-19.