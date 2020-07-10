Пора менять права: тех, кто не мог заменить водительское удостоверение из-за пандемии, ждут в ГИБДД

Больших очередей не наблюдается.

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Ранее президент Владимир Путин из-за пандемии коронавируса своим указом разрешил продолжать управлять транспортными средствами водителям, права которых требовали замену в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Теперь автомобилисты России повально штурмуют отделения ГИБДД и МФЦ, где можно подать документы на замену водительских удостоверений.

Однако в Челябинской области уверяют, что никаких очередей нет ни в ГИБДД, ни в МФЦ.

«Мы работаем в обычном режиме, по залу у нас ажиотажа нет. Очередей не наблюдается. У нас соблюдаются все профилактические меры, все носят маску и соблюдают социальную дистанцию», — сообщил Дмитрий Язовских, руководитель МФЦ Челябинской области.

Но если многофункциональные центры осуществляют лишь прием документов, то самый большой поток получающих права может нахлынуть в областном ГИБДД. Поэтому в ведомстве рекомендуют заблаговременно подавать заявки на замену прав через портал «Госуслуги», но напоминают, что заменить водительские удостоверения с истекшим сроком пользования можно будет до конца этого года.

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275 „О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации“ министерством внутренних дел России утвержден порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Замена водительских удостоверений будет осуществляться до 31 декабря 2020 года», — сообщили в ГИБДД России по Челябинской области.

При этом, важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности. Обязательно нужно носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.