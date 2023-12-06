На Южном Урале зарегистрированы 455 случаев коклюша

Чаще всего болеют дети школьного возраста

На Южном Урале все больше больных коклюшем. Заболеваемость начала подниматься еще в летние месяцы, а ее пик пришелся на сентябрь и октябрь. Кто страдает от этой инфекции и каков прогноз на ближайшее время, ИА «Первое областное» рассказали в Роспотребнадзоре Челябинской области.

«Подъем коклюша мы отмечаем каждые пять лет. На конец октября в регионе было 455 случаев коклюша. Данные за ноябрь еще не готовы. По коклюшу последние две недели мы видим стабилизацию ситуации. Но инфекция эта зимняя, поэтому подъем еще будет», — говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

В основном коклюшем болеют дети школьного возраста — их до 60% всех заболевших. Дошкольников защищает прививка, которую они получают на первом году жизни, поэтому заболевших малышей мало. В основном болеют непривитые дети и те, у кого начинает ослабевать поствакцинальный иммунитет.

«Действие прививки заканчивается примерно в начальной школе, и в этот момент, пусть не в классической форме, а в более стертой, более легкой школьники болеют коклюшем. Привитые дети обычно болеют без температуры и продолжают посещать школу, заражать класс», — замечает Татьяна Софейкова.

Эксперт советует настороженно относиться к ребятам, которые кашляют, а если в классе ОРВИ болеют пять-шесть детей, отправлять школьников на карантин — это позволит предупредить новые заражения.

Татьяна Софейкова добавляет, что Национальный календарь прививок в России не предполагает ревакцинацию от коклюша. Но в частных клиниках можно ревакцинироваться импортным препаратом. Насколько хватит этой прививки, эксперт не знает — таких исследований в России не проводили.

«Конечно, коклюш у школьника совсем не то, что коклюш у новорожденного. Для новорожденного коклюш даже в XXI веке остается инфекцией с возможным летальным исходом. Малыш с тяжелой формой коклюша может погибнуть при несвоевременном обращении за медпомощью. А вот у школьника и у взрослых коклюш чаще всего проявляется как ларингит и трахеит, часто проходит без температуры. Может, поэтому в нашей стране и не задумывались о повторной прививке», — предполагает Татьяна Софейкова.

Около 10% болеющих коклюшем — это взрослые люди. Чаще всего, по словам эксперта, они заражаются в семейных очагах.

Между тем на Южном Урале также растет заболеваемость ОРВИ, ковидом и гриппом. Об этом эксперт рассказала в отдельном материале.