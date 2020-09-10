Маршрут «ЮУрГУ — Мехколонна» возобновили в Челябинске

Два автобуса ПАЗ в тестовом режиме едут до Комсомольской площади.

Послушать 00:00

В Челябинске возобновился автобусный маршрут № 2 «ЮУрГУ — Мехколонна», однако теперь он курсирует с некоторыми изменениями и едет только до Комсомольской площади. На линию вышли два автобуса марки ПАЗ. Информацию о возобновлении маршрута сайту «Первый областной» подтвердили в городском управлении транспорта, уточнив, что текущая ситуация связана с нехваткой ресурсов у перевозчика.



«Маршрут обслуживался и обслуживается ООО „ЧелябГЭТ“. Работают там в данный момент 2 автобуса ПАЗ, пока это мало, проблемы у них с техникой. Грубо говоря, с февраля до настоящего времени маршрут практически не обслуживался. На сегодняшний день перевозчик принял решение, что у них короткая трасса, в качестве эксперимента они сделали до Комсомольской площади»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении транспорта Челябинска.

Из-за малого количества техники на линии автобусы ходят не только по сокращённому маршруту, но и с большим интервалом. Приблизительно он составляет 17 минут. Когда именно на маршруте № 2 увеличат число машин неизвестно.

«Они („ЧелябГЭТ“) работают в текущем режиме, вообще они хотели расписание на 3 машины, но пока не получается, проблемы и с кадрами, и с автобусами. Техника старая, не очень надёжная, стараются как можно быстрее всё это починить и наладить, потому что перевозчик тоже в этом заинтересован»,— добавили в городском управлении транспорта.

Напомним, о возвращении автобусных маршрутов в Чурилово администрация Челябинска заявляла ещё в прошлом году. Тогда жители микрорайона жаловались на тесные маршрутки и просили обеспечить их просторным общественным транспортом.