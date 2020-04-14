За нарушение режима самоизоляции полицейские могут составить протокол

Для физических лиц предусмотрены штрафы до 30 000 рублей.

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В главном управлении МВД России по Челябинской области прокомментировали распоряжение правительства РФ, устанавливающее перечень лиц, которые имеют право составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Согласно документу, теперь сотрудники полиции наделены собирать материалы за нарушения режима повышенной готовности.



«За данное нарушение законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей, на предпринимателей без образования юридического лица — от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При этом при наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет строже. Так, в соответствии со 2 частью статьи размер штрафа для граждан увеличится и составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, если в результате этого нарушения появятся заражённые. Должностных лиц ждёт наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

«Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и собственно для юрлиц, предусмотрены штрафы в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Режим повышенной готовности на территории Южного Урала введен с 18 марта. На территории региона действует ряд ограничений. Граждане обязаны соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и транспорте. Исключение составляет перевозка пассажиров и багажа на легковой машине. Также южноуральцы обязаны не покидать места проживания кроме случаев обращения за экстренной помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Разрешено передвигаться по улицам на работу, которая не была остановлена, а также в ближайший магазин, можно выносить мусор и гулять с домашними животными на расстоянии до 100 метров от места жительства.