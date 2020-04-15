Регоператор капремонта в Челябинске продолжит работать в штатном режиме

Перенесут задачи, при которых возможен контакт с людьми.

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В Челябинске региональный оператор капитального ремонта продолжит свою работу согласно намеченному плану. Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вносить изменения в него не планируют.

«Регоператор входит в перечень тех организаций, которые продолжают работать, эта тема постоянно актуальная. Если смотреть по нашим планам на год, мы не планируем их пересматривать. Тем не менее, все, что касается апреля, часть работ, которые связаны с возможным контактом с людьми, все, что касается работы в подъездах, в ряде других случаев, мы их будем переносить», — подчеркнул глава региона.

Все работы, которые можно провести без тесного контакта с жильцами домов, например, кровельные работы или ремонт фасада, будут продолжены в штатном режиме.