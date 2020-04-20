Ежедневно в Челябинске составляется более сотни протоколов о нарушении режима самоизоляции

В случае необходимости может быть введена система пропусков.

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В Челябинске на сегодняшний день, 20 апреля, один из самых низких показателей по индексу самоизоляции, представленный сервисом Яндекс. Это означает, что на улице во время режима обязательной самоизоляции и режима повышенной готовности, находится очень много людей.

Поэтому губернатор Алексей Текслер, во время традиционного брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе, отметил, что в области возможно ужесточение ограничительных мер.

«Мы разработали систему выдачи и проверки пропусков. Она будет введена в случае необходимости. Ситуация меняется динамично, поэтому я не исключаю, что дополнительные меры в этой части будут применены», — подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер поделился, что ежедневно сотрудниками полиции составляется более 100 протоколов по статье 20.6.1 КоАП (нарушение режима повышенной готовности). И уже есть решения судов. Правда, на данный момент штрафы пока незначительные — тысяча рублей. И, в основном, это совмещенные составы правонарушений.

Помимо этого, губернатор Челябинской области вновь призвал всех граждан оставаться дома. Особенно это касается прогулок с детьми, даже при использовании всех мер предосторожности.

«Если речь идет о здоровье ребенка, то нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома. На это нужно обращать внимание», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, что если у вас имеются вопросы по соблюдению режима обязательной самоизоляции, то задать их можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-88.