73 протокола составили магнитогорские полицейские на нарушителей масочного режима

В городе продолжаются проверки в общественном транспорте и магазинах.

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Магнитогорские полицейские ежедневно осуществляют рейды по соблюдению масочного режима как в городском транспорте и такси, так и в магазинах. Всего в понедельник, 26 октября, на нарушителей было составлено 73 протокола по статьям 20.6.1 и 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«В ходе проверок маршрутных транспортных средств, электротранспорта и такси сотрудники правопорядка зафиксировали девять пассажиров без средств индивидуальной защиты, в трамваях — трех. На всех нарушителей были составлены административные протоколы и проведены разъяснительные беседы»,— рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Сотрудники магазинов тоже решили не надевать маски, несмотря на то что работают с большим количеством посетителей. В результате полицейские составили три административных протокола на трёх продавцов.

«Кроме того, в одном из продуктовых магазинов на должностное лицо было заведено дело об административном правонарушении за отсутствие контроля за использованием масок клиентами и персоналом»,— добавили в мэрии.

Спустя некоторое время все торговые центры и магазины, где были выявлены нарушители, будут проверены повторно. Кроме того, полицейские просят не забывать о том, что в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм деятельность организации может быть приостановлена на 90 суток.