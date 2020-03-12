За нарушение карантина по коронавирусу в Израиле могут посадить на 7 лет

Россияне, проживающие в других странах, рассказали, что происходит за границей.

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Паника по поводу распространения коронавирусной инфекции растет во всем мире. Новостные ленты пестрят новыми сообщениями о карантинах и закрытиях авиасообщений между странами. Корреспонденты медиахолдинга ОТВ пообщались с нашими соотечественниками, которые сейчас проживают в других странах, чтобы узнать, какие настроения царят за границей.

Дмитрий Эйгенсон, блогер, житель Израиля, рассказал, что жизнь в стране не остановилась ни на минуту. Дети все также ходят в школы, взрослые — на работу. Министерство здравоохранения Израиля сегодня объявило, что количество заболевших в стране перевалило за сотню.

«В связи с этим принимаются разные серьезные меры. Например, самое, наверное, важное для туризма и для туристов, все, кто сегодня въезжают в страну, должны доказать возможность 14-дневного карантина, что они могут здесь где-то находиться. Это означает, что небо над Израилем, по сути, закрыто. Для израильтян тоже масса ограничений. Сейчас, к примеру, запрещены любые мероприятия численностью больше ста человек», — рассказал последние новости Дмитрий.

Значимые спортивные мероприятия продолжают проводить, но без зрителей. В вузах рассматривают варианты дистанционного обучения для студентов. Не смотря на утверждение премьер-министра Израиля, что для паники нет причин, израильтяне ей отчасти подвергаются. Во многих супермаркетах скапливаются очереди из желающих впрок запастись продуктами первой необходимости.

«Еще одно важное обстоятельство, на вчерашний день было два пациент „Х“. Это значит, два человека не знают, что они заражены, ходят где-то по Израилю, соприкасаются с людьми. Это выявили, потому что есть несколько инфицированных, которые не были на маршрутах, которые известны тем, что там были инфицированные коронавирусом», — добавил Дмитрий Эйгенсон.

Отследить эти маршруты можно в специальном приложении, которое в Израиле запустили в связи с эпидемией в мире. Это также поможет понять здоровым людям, что они побывали в теоретически опасной зоне и перейти на карантин.

«Надо сказать, что власти очень серьезно относятся к карантину, они ходят по домам и смотрят, как люди соблюдают карантин, если условия нарушаются, можно получить наказание вплоть до семи лет лишения свободы, потому что это приравнивается к сознательному заражению людей», — отметил россиянин.

Жители Израиля соблюдают эти меры беспрекословно. В случае, если у кого-то проявляются симптомы заболевания, он направляется на госпитализацию. Напомним, в Челябинской области напротив уже не первую неделю активно обсуждается история жительницы Миасса, которая по возвращении из Италии отказалась от сдачи анализов. Руководителю местного Роспотребнадзора даже пришлось обратиться в суд, чтобы принудительно поместить женщину в карантин, но она решила скрыться. С 6 марта ее разыскивают местные терапевты и полицейские.

Италия, в которой инфекция распространяется рекордными темпами, была «закрыта» буквально на днях. Правительство страны приняло решение ввести резкие ограничения для жителей. Гульнара Садыкова, проживающая в итальянском городе Телезе-Терме, специально для медиахолдинга ОТВ устроила экскурсию по супермаркету. Девушка рассказала, что никакой сильно паники нет, итальянцы продолжают улыбаться, но большая часть все-таки ходит в масках. На прилавках есть все необходимые продукты, единственное, чего Гульнара не нашла в пригородном магазине, это молоко. Тем не менее, она отметила, что в Италии соблюдают повышенные меры предосторожности.

«Без надобности никто и не выходит, покупки делать надо, просто так по улицам ходить нельзя. Покупки делать можно, можно ходить в аптеку, можно заплатить за свет, за газ, можно ходить на работу, но работы уже нет, остается ходить за продуктами. На улице никого нет», — рассказала Гульнара Садыкова.

11 марта ввели трехнедельный карантин по коронавирусу в Украине, а Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию. Больше всего заболевших зарегистрировали в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. На территории России их число пока не достигло и 30-ти человек.