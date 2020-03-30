Правительство РФ утвердило штрафы за нарушение карантина

Наказание будет распространяться и на простых граждан, и на предпринимателей.

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В Правительстве Российской Федерации сегодня, 30 марта, одобрили поправки в Кодекс об административных нарушениях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, теперь граждане, которые нарушат режим карантина, будут наказаны штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. Если он при этой еще и заразит кого-то коронавирусом, штраф вырастет до 300 тысяч рублей.

Внушительные санкции ожидают и предпринимателей. В случае, если организация, которой было предписано ограничить работу на период карантина, продолжит функционировать, его руководитель или ответственное за это должностное лицо получит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Если взыскание будет наложено на юрлицо, то оно составит от 200 до 500 тысяч рублей. В случае неумышленного заражения одного или группы людей штраф увеличится в разы: должностное лицо заплатит до 500 тысяч рублей, а юридическое до 1 миллиона.