Три магазина и парикмахерскую закрыли судебные приставы в Тракторозаводском районе Челябинска

Основанием стали различные санитарно-эпидемиологические нарушения.

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Судебные приставы приостановили деятельность трёх магазинов и одной парикмахерской в Тракторозаводском районе Челябинска на срок от двух до 14 дней. Основанием для такого решения УФССП стали постановления районного суда о нарушении части 2 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») КоАП РФ.



Все три закрытых магазина были расположены по улице Салютная. В них не было оборудования для обеззараживания воздуха, подчеркнули в пресс-службе ФССП России по Челябинской области. Причём в одном из магазинов прибор был куплен, но для его использования требовалось 100 часов работы в безлюдном помещении.

«Суд учел это обстоятельство и назначил предпринимателю двое суток административного приостановления деятельности. Во втором магазине к моменту рассмотрения в суде протокола оборудование также было приобретено, но не доставлено. Срок приостановления — 5 суток. Владелице третьего магазина, признавшей свою вину, но лишь выразившей намерение о приобретении обеззараживателя, назначен самый большой срок наказания — 14 суток»,— рассказали в пресс-службе ФССП по региону.

Помимо трёх магазинов под приостановление деятельности попала парикмахерская на Героев Танкограда. Там не было средств индивидуальной защиты, кроме того, при наличии градусника не был организован «входной контроль» для сотрудников. Также не велись журналы учёта состояния здоровья мастеров и работы бактерицидного оборудования

«Нарушения стали основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначения наказания в виде приостановления деятельности на срок пять суток»,— добавили приставы.

На данный момент индивидуальные предприниматели ознакомлены с процессуальными документами, а также предупреждены об ответственности за нарушение требований судебного пристава-исполнителя. Двери объектов опечатаны, сохранность печатей будут контролировать в течение всего срока наказания.