Южноуральские приставы взыскали миллион рублей с ЖКХ в Красноармейском районе

К выплатам директора организации подтолкнул сбор материалов для уголовного дела.

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Приставы Краснойармейского района взыскали в пользу энергетиков около миллиона рублей задолженности с МУП ЖКХ «Лазурненский». Однако директор организации не хотел платить по счетам, даже несмотря на предупреждения об уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».



«Признаки состава преступления усмотрели в органе дознания в результате проверки восьми исполнительных производств — все в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса. В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об ограничении расходных операций по кассе организации, о запрете на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Руководителю МУП неоднократно выносились предупреждения об уголовной ответственности»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ФССП России по Челябинской области.

Отмечается, что к погашению долгов директора МУП подтолкнула работа дознавателей по сбору материалов для уголовного дела. В итоге сумма около миллиона рублей была переправлена на депозитный счет судебных приставов, а после — на счета взыскателей.