За минувшие выходные челябинцы фиктивно прописали в своих квартирах 14 иностранцев

Теперь им предстоит ответить за нарушение закона.

Послушать 00:00

В Челябинске за прошедшие выходные местные жители фиктивно поставили на учёт по месту пребывания 14 иностранцев. При этом челябинцы не намеревались предоставлять им жильё.

Известно, что четверо жителей Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска в возрасте от 31 до 37 лет, являясь собственниками квартир, фиктивно поставили на учёт иностранных граждан. Причём кто-то зарегистрировал в свей квартире одного иностранца, а кто-то сразу нескольких.

«По данным фактам в районных Отделах полиции УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ „фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уже сегодня, 17 августа, иностранцев сняли с миграционного учёта. А подозреваемым в нарушении закона избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.