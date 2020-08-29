Иностранным студентам могут разрешить въезд в РФ для получения образования

Изменения в соответствующие распоряжения уже вносятся.

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Иностранным студентам, обучающимся в российских ВУЗах, могут разрешить приезжать в Россию для продолжения обучения. Об этом говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передаёт издание ТАСС.

Так, в документе сообщается, что на данный момент в распоряжения правительства РФ №№ 635-р и 763-р вносятся изменения, которые позволят иностранцам въезжать на территорию России для продолжения обучения с 15 октября периодом не менее трёх месяцев и желающим получать образование в российских ВУЗах с 1 сентября 2020 года.

«Также планируется разрешить въезд в Россию лицам, проходящим обучение в вузах Минобороны России и принимаемым на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим»,— сообщает ТАСС.

Однако для того, чтобы прибыть в Россию и продолжить обучение, иностранец должен иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат обследования на коронавирус методом ПЦР. А получить этот документ студент должен не менее чем за три дня до прибытия.