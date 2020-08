Челябинская область вошла в топ-15 по упоминаемости в иностранных СМИ

Южный Урал потерял 5 позиций по сравнению с итогами 2018 года.

Послушать 00:00

Челябинская область вошла в топ-15 регионов по упоминаемости в зарубежных СМИ. Исследование проводилось аналитическим агентством «Смыслография» и холдингом Dow Jones.



По данным «Смыслографии» по итогам 2019 года Южный Урал заработал 133 балла упоминания в СМИ. При этом по сравнению с рейтингом 2018 года регион потерял 5 позиции и встал на 14-е место. Общее количество заработанных очков больше, чем у Самарской области и Башкортостана, но меньше Тульской и Свердловской областей и Хабаровского края.

«Разработанная специалистами „Смыслографии“ методика включает количественную и качественную проработку упоминаний субъектов РФ, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы Factiva. com в топ-100 ключевых англоязычных медиа, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post и др. Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Москва была исключена из общего рейтинга, поскольку ее сравнение с другими субъектами федерации было признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки»,— сказали представители «Смыслографии».

Отметим, что лидером рейтинга второй год подряд признана Новосибирская область. На втором месте — Краснодарский край. Позиции с третьей по пятую делят Сахалинская и Омские области, а также Приморский Край.