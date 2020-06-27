«Иди вперёд, познавай новое»: Алексей Текслер в День молодёжи показал 19-летнего себя

В посте к фото губернатор написал совет, который дал бы себе в то время, и повторил его молодым южноуральцам.

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Сегодня, в День молодёжи, глава Челябинской области Алексей Текслер выложил на своей странице в социальной сети Instagram фотографию 19-летнего себя, будущего губернатора. В посте он написал о том, какой бы совет дал себе в то время.

«На этом фото мне 19 лет. Подумал, какой бы совет я дал себе в то время? „Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал. Время летит слишком быстро. Нужно об этом помнить каждый день. Цени друзей, береги родителей. Только они любят тебя таким, какой ты есть. И обязательно найди любовь своей жизни“»,— написал губернатор.

И, по его словам, этот совет парень на фото в далеком 1992 услышал. И сейчас губернатор смело повторяет его всем молодым в Челябинской области сейчас.

«Вы лучшие, у вас все получится. С Днем молодежи!»— поздравил Алексей Текслер.

Напомним, накануне губернатор встретился с представителями молодежных организаций Челябинской области и обсудил с ними возрождение главного управления молодежной политики. А затем поздравил молодёжь с праздником.