За медвежатами, спасенными Кареном Даллакяном, присмотрит Фонд Бриджит Бардо

Трое малышей вернутся в дикую природу, когда вырастут.

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В апреле знаменитый челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез в столицу Южного Урала троих медвежат из Ханты-Мансийского автономного округа. Максимус, Минимус и Медея — так назвали малышей — осиротели, когда их мать медведицу застрелили браконьеры. В местном приюте «Спаси меня» косолапые прошли карантин и отправились в реабилитационный центр «Утёс» в Уссурийской тайге.

О судьбе малышей стало известно в Фонде Бриджит Бардо, сотрудники которого пообещали взять на косолапыми сиротами шефство.

«Фонд Бриджит Бардо рассказал о наших медвежатах. Что у них все хорошо и скоро выпуск на природу!», — рассказал Карен Даллакян.

Когда медвежат привезли в Челябинск, им едва исполнилось два месяца. Теперь они подрастают в «Утёсе», как только косолапые станут более самостоятельными, их выпустят в естественную среду обитания.

Фонд защиты животных знаменитая актриса организовала в 1986 году, а озаботилась проблемой жестокого отношения к четвероногим еще раньше - в 1962. При открытии фонда Бриджит Бардо продала собственные украшения, чтобы собрать 3 миллиона французских франков для организации мероприятий фонда.

