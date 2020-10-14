Карен Даллакян посетил центр адаптации животных в Сатке

Зоозащитник пригласил жителей города в «Школу зооволонтера».

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Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян посетил центр адаптации животных в Сатке, а также ознакомился с деятельностью Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Открытое сердце».

«Во время экскурсии по приюту для животных интересовался работой ветеринаров, кинолога, наличием кормов и ветпрепаратов, обсудил совместную просветительскую работу с саткинским фондом», — сообщает «Саткинский рабочий».

Зоозащитник отметил, что в будущем его фонд собирается создать мобильные бригады ветеринаров. Таким образом помощь можно будет оказать как отдельным животным, так и приютам, расположенным в разных городах региона.

Кроме того, Карен Даллакян пригласил саткинцев присоединиться к «Школе зооволонтёра». В рамках этого курса добровольцам объяснят основы законодательства, ветеринарии, психологии животных, а также расскажут о лечении и реабилитации животных и птиц. Подать заявку на участие можно на сайте Фонда зоозащиты «Спаси меня» или фонда помощи бездомным животным «Открытое сердце».