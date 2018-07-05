/ За любовь и верность наградили юбиляров совместной жизни в Челябинской области

Отпраздновавшим золотую свадьбу семьям вручили медали.

Южноуральцы, сыгравшие золотую свадьбу, получили подарок от губернатора области. Супружеские пары наградили медалями «За любовь и верность». Традиционно это сделали в преддверии Дня семьи, который Россия празднует 8 июля. Обращаясь к награждаемым парам, Борис Дубровский напомнил, что главная ценность в современном мире — любовь и взаимопонимание.

Люди вместе полвека! Сообща переживают трудности и радости жизни, воспитывают детей, работают на благо Южного Урала и нашей страны. Считаю очень правильным, что в этот день вручается награда «За любовь и верность». Потому что любовь и взаимопонимание остаются главными ценностями человеческой жизни. Это богатство мы и должны передать по наследству своим детям, внукам и правнукам. — сказал Борис Дубровский.

В этом году Челябинской области выделили 100 медалей за любовь и верность — это самое большое в стране количество. С 2009 года «За любовь и верность» в регионе наградили более 600 семей.