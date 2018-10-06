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/ Школьников, победивших в конкурсе исследовательских работ, наградил Борис Дубровский

Школьников, победивших в конкурсе исследовательских работ, наградил Борис Дубровский

Финал всероссийского мероприятия состоялся в Сатке.
сегодня в 12:28
  |  Общество

Сатка стала площадкой еще одного культурного мероприятия: в южноуральском городе состоялся финал конкурса исследовательских работ «История малой родины — история отечества». Участие в нем принимали школьники из 49 регионов. Челябинская область стала одной из самых активных. Ее представительница заняла третье место: ученица миасской школы представила работу по популяризации объектов культурного наследия.

Целью моей работы было популяризовать культурные объекты, чтобы на них обратили внимание меценаты. В реестре Миасса 25 объектов, им нужна реставрация. Например, магазин купца Смирнова раньше состоял из 2 стен, жительница нашего города занялась восстановлением, и теперь там центр развлечений для детей и взрослых, даже есть возможность увидеть, как выглядел магазин при купцах. — рассказала сайту первый областной школьница Екатерина Вдовина.

Награду за свою работу ученица школы № 16 города Миасса получила из рук губернатора Бориса Дубровского. Глава региона поздравил всех школьников, приехавших в Сатку на финал конкурса исследовательских работ, с тем, что они делают большую работу для своей малой родины. Также губернатор пояснил, почему именно Сатка стала площадкой для мероприятия.

Сатка давно погружена в такую работу. Надо любую работу делать с душой, понимать эту историю, любить. У Сатки получается. Мое знакомство с городом связано с моим губернаторским сроком. Я в первые дни сюда приехал, и за четыре года вижу разительные изменения. — сообщил сайту «Первый областной» Борис Дубровский.

Отметим, что Сатка несколько лет поддерживает социокультурные инициативы области и предоставляет площадки для их проведения.

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