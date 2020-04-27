За лающую собаку и неисправную автосигнализацию можно будет получить штраф

Размещена сводка предложений к проекту нового КоАП.

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Министерство юстиции Российской Федерации 26 апреля по итогам общественного обсуждения опубликовало сводку предложений проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Всего же поступило 1300 предложений по 467 вопросам, многие из них носили повторяющийся характер.

И согласно новому проекту, в КоАП будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью, которая включает лай собак и неисправную автомобильную сигнализацию.

То есть будет дополнена часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов вечера до 7 часов утра, если сам человек бездействует для устранения шума.

«Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины (например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — сообщили в Минюсте.

При этом, доработка нового проекта Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях продолжается. В целях урегулирований разногласий по нему, Минюстом проводятся совещания с участием представителей органов власти, научного и бизнес-сообщества. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.