«Цель — защитить граждан»: Алексей Текслер прокомментировал штрафы за нарушение самоизоляции

В том числе упомянул и задержания у памятника Курчатову.

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В Челябинской области продолжается режим обязательной самоизоляции, а также режим повышенной готовности. И губернатором Челябинской области Алексеем Текслером они были продлены до 30 апреля включительно. Это сделано для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции и не подвергнуть жителей региона опасности.

Но многие продолжают жить в обычном ритме жизни — встречаются с друзьями в людных местах, не соблюдают меры предосторожности и не выполняют рекомендации врачей. Поэтому полиция региона продолжает выявлять нарушителей и выписывать им административные протоколы.

«Я бы хотел обратить внимание, чтобы мы ни на минуту не забывали цель введенных ограничений и тех изменений в законодательстве. Эта цель — не количество штрафов или выписанных протоколов. Главной целью есть и будет — защитить наших жителей и граждан от опасности заражения, распространения инфекции», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава Челябинской области также отметил, что жесткие меры также должны присутствовать, ведь многие попросту не понимают по-другому.

«Наша полиция будет продолжать эту работу. И делать они это будут в рамках тех возможностей, которые у полиции есть. Акцент, прежде всего, ставится на разъяснительную работу», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также напомнил южноуральцам, что отмена всех ограничительных мер зависит лишь от нас. Именно от того, как мы будем соблюдать те правила, которые сегодня определены.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с режимом самоизоляции, вы можете обратиться на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88. Или же написать оператору горячей линии в чате приложения «Интерсвязь. Умный город».