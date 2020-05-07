Почти 100 штрафов по линии ГИБДД накопил челябинец в Москве

Оплатить их все за один раз пришлось из-за ограничений от приставов.

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Судебные приставы в Челябинской области вынудили злостного нарушителя ПДД, который больше года не оплачивал штрафы от ГИБДД, внести их все одним платежом. Молодой человек давно проживает в Москве, но прописан все также в Челябинске. За год и три месяца он накопил 97 штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Общая сумма составила около 125 тысяч рублей.

«Исполнительные производства начали поступать в работу судебных приставов отдела по взысканию административных штрафов с января 2019 года и продолжались до марта 2020. На почтовую корреспонденцию должник не реагировал, судебный пристав, осуществив выход по адресу регистрации нарушителя, установил, что молодой человек проживает в столице, в Челябинске бывает нечасто. Но о возбужденных исполнительных производствах знает, обо всех уведомлениях от службы судебных приставов отец должника, который проживает по указанному в постановлениях адресу, сообщает сыну», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

На автомобиль Mercedes Benz AMG GLE, на котором молодой человек и нарушал правила, был наложен арест, а самому владельцу запретили выезжать за рубеж и управлять транспортным средством. Ограничительные меры вынудили должника рассчитаться с государством. Но и этого оказалось недостаточно. Аресты и запреты не снимут до тех пор, пока он не оплатит еще и исполнительский сбор.