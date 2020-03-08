За кражу с чужих банковских карт будут судить жительницу Челябинска

Женщина обманным путём украла более 90 тысяч рублей.

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В Челябинске будут судить женщину, похитившую более 90 тысяч рублей у жителей различных регионов. Прокурор Советского района уже утвердил обвинение и направил дело в суд. О том, каким способом челябинке удалось обмануть россиян, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Так, с августа по сентябрь 2019 года 21-летняя челябинка, представляясь покупателем, созванивалась с продавцами детских вещей, размещавших свои объявления на различных сайтах, и договаривалась с ними о покупке. При этом женщина, заговаривая продавцов, узнавала у них не только номера банковских карт, чтобы якобы перевести деньги за товар, но и сроки действий карт, коды-идентификаторы и пароли, поступающие им в SMS-сообщениях. Получив необходимую информацию, челябинка не платила за товары, а наоборот списывала у продавцов деньги с их карт.

«В результате преступных действий девушке удалось похитить денежные средства граждан, которые проживают в различных регионах страны, на общую сумму более 90 тысяч рублей. Незаконная деятельность была обнаружена и пресечена в ходе проводимых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий»,— сообщили в ведомстве.

Женщина обвиняется в совершении тяжких преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент её имущество арестовано в пользу заявленных потерпевшими гражданских исков.