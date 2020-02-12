«Город нужно не украшать, а переходить к системности»: главный архитектор о развитии Челябинска

Павел Крутолапов рассказал с чего начнет работу на новой должности.

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В администрации Челябинска на днях анонсировали кадровые перестановки, объявив, что должность главного архитектора города займет Павел Крутолапов. Он стал одним из трех победителей конкурса на данную должность. Корреспонденты медиахолдина ОТВ узнали, почему, по его мнению, именно он занимает этот пост.

«Я думаю потому, что я пришел на конкурс с конкретной программой, говорил только о конкретной программе, то, что мы хотим сделать, это сугубо профессиональный язык. Я думаю, что мое видение совпало с видением комиссии», — отмечает Павел Крутолапов.

Как коренной челябинец Павел беспокоится за свой город. У него уже есть план, с чего начать работу.

«У нас две основных цели. Первая связана с территорией: чтобы нам комфортно и хорошо было находиться на улице, чтобы у нас хорошо развивалась в связи с этим экономика города, стрит-ритейл и прочее, чтобы человеку было комфортно, чтобы для человека, в том числе, когда он будет на улице, приходили новые функции, чтобы было интересно. Второе — регламентирование застройки и интегрирование к нам, в нашу практику современных практик, которые есть, которые себя зарекомендовали в других городах и странах», — подчеркнул главный архитектор.

Мы узнали, что, по мнению Павла Крутолапова, нужно для того, чтобы Челябинск начал меняться.

«Город сейчас нужно не украшать. Украшение — это бижутерия, которая быстро теряет вид. Сейчас нам нужно переходить к системности, системным подходам в проектировании, нужно переходить от красивых зданий к понятным, комфортным, тем зданиям, в которых человек себя ощущает гармонично, безопасно, уютно. Мы очень долго находились в парадигме революции, таких, как дорожная. Нам нужно постепенно приходить к плановой работе, не с точки зрения пятилеток, а с точки зрения понятности и прогнозируемости принятия решений сегодня и завтра», — заметил он.

Еще один вопрос, который задали Павлу, какие архитектурные стили будут преобладать в Челябинске.

«Архитектурные стили могут быть разные в разных зданиях. Я имею в виду разных с точки зрения его геометрических параметров. И в 80 метровых башнях может быть и один архитектурный стиль, и другой, также и в четырехэтажном здании. Нам сейчас нужно говорить о том, какие должны быть наши улицы, какая этажность должна быть заложена, какое расстояние между зданиями, какая плотность застройки и какое насыщение улиц. А какие будут стили, это уже вопрос не первостепенный», — подчеркнул главный архитектор города.

Многие челябинцы хотели бы внести свои предложения для изменений в городе. Павел Крутолапов отметил, что готов принимать их в своих социальных сетях. Также он анонсировал, что через время у ведомства появятся собственные аккаунты, где вся деятельность будет открыта для общества.