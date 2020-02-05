«Газовщики» украли 125 000 рублей у пенсионерки из Магнитогорска

Женщина сама пустила их в свою квартиру.

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80-летняя жительница Магнитогорска сама пустила в дом воров. Пенсионерка рассказала в полиции, что к ней в квартиру постучались незнакомцы и представились работниками газовой службы. Они предложили хозяйке квартиры проверить плиту, на что та без раздумий согласилась.

«Пенсионерка радушно пустила к себе в квартиру незнакомку, не закрыв за ней дверь. После ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу денежных средств и золотых изделий. Причиненный ущерб составил более 125000 рублей», — рассказали в УМВД России по Магнитогорску.

Полицейские призывают южноуральцев к бдительности. Не стоит впускать в квартиру незнакомцев, не убедившись, что они те, за кого себя выдают.